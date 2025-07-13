"Ахмат" втрачає техніку: у Маріуполі партизани підірвали авто кадирівців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Передаємо привіт маріонетам-кадировцям і особисто Лаптям Аладдіна - нагадуємо, що вам заборонено знімати тиктоки на українській землі. Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами", - йдеться у зверненні.

Операція пройшла вночі, коли окупанти перебували в будівлі. Агенту вдалося знищити авто й непомітно покинути район.

За їхніми даними, внаслідок підриву знищено транспортний засіб, який належав бойовикам так званого підрозділу "Ахмат", що перебувають у місті.

Рух спротиву "АТЕШ" заявив про проведення чергової диверсії на території тимчасово окупованого Маріуполя.

Операції агентів руху "АТЕШ"

Нагадаємо, в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.

Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.

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