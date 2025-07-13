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"Ахмат" теряет технику: в Мариуполе партизаны взорвали авто кадыровцев

Воскресенье 13 июля 2025 08:56
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"Ахмат" теряет технику: в Мариуполе партизаны взорвали авто кадыровцев Фото: Партизаны уничтожили авто кадыровцев "Ахмат" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во временно оккупированном Мариуполе агент движения "АТЕШ" уничтожил автомобиль боевиков "Ахмат". Диверсия произошла ночью, исполнитель безопасно покинул место операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Движение сопротивления "АТЕШ" заявило о проведении очередной диверсии на территории временно оккупированного Мариуполя.

По их данным, в результате подрыва уничтожено транспортное средство, которое принадлежало боевикам так называемого подразделения "Ахмат", находящихся в городе.

Операция прошла ночью, когда оккупанты находились в здании. Агенту удалось уничтожить авто и незаметно покинуть район.

Фото: в Мариуполе партизаны "АТЕШ" взорвали авто кадыровцев (t.me/atesh_ua)

"Передаем привет марионетам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина - напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет караться всеми доступными методами", - говорится в обращении.

Операции агентов движения "АТЕШ"

Напомним, в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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Мариуполь Война в Украине Российская Федерация партизаны
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