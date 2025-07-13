"Ахмат" теряет технику: в Мариуполе партизаны взорвали авто кадыровцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Передаем привет марионетам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина - напоминаем, что вам запрещено снимать тиктоки на украинской земле. Ваше незаконное пребывание здесь будет караться всеми доступными методами", - говорится в обращении.

Операция прошла ночью, когда оккупанты находились в здании. Агенту удалось уничтожить авто и незаметно покинуть район.

По их данным, в результате подрыва уничтожено транспортное средство, которое принадлежало боевикам так называемого подразделения "Ахмат", находящихся в городе.

Движение сопротивления "АТЕШ" заявило о проведении очередной диверсии на территории временно оккупированного Мариуполя.

Операции агентов движения "АТЕШ"

Напомним, в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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