В "Агро Газ Трейдинг" заявили о планах принять участие в приватизации ОПЗ

"Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, имеет амбиции участвовать в приватизации ОПЗ. Однако государству необходимо определиться с тем, что именно выставляется на приватизацию, поскольку ОПЗ являет собой своеобразный хаб, где существует одновременно 5-6 несвязанных между собой бизнесов.

Об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер компании “Агро Газ Трейдинг” Александр Гобуненко в колонке на “НВ Бизнес”.

По его мнению, продажа отдельных объектов ОПЗ частным инвесторам может стать для государства более прибыльной, чем приватизация завода в качестве целостного имущественного комплекса.

"ОПЗ представляет собой своеобразный хаб, не территории которого свою деятельность осуществляют 5-6 потенциально независимых друг от друга бизнесов. Один из них - это перевалка аммиака, который поступает по трубопроводу из Тольятти. Он находится на балансе государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак". Однако емкости для хранения аммиака и терминал по его перевалке являются собственностью ОПЗ. Еще один вид бизнеса – железнодорожная логистика. На территории завода находится огромный железнодорожный цех с десятком тепловозов и вместительностью более чем для 500 вагонов, которые могут используются для перевозки любых сыпучих грузов, в том числе удобрений. Третий бизнес – это производство аммиака. Четвертый – это выпуск карбамида. Пятый вид бизнеса – это один из крупнейших на юге Украины тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров, так называемый "зеленый цех"”, - поясняет Горбуненко.

По мнению Горбуненко, от приватизации ОПЗ должны выиграть все - государство, завод и его трудовой коллектив, будущий инвестор.

“Поэтому, когда речь заходит о приватизации ОПЗ, нужно четко понимать: а что именно будет подлежать продаже на конкурсе? Как показала практика, вряд ли найдется покупатель, который будет заинтересован одновременно и в перевалке российского аммиака, и в производстве карбамида, и в выращивании помидоров, и в оказании гостиничных услуг. В каждом из этих направлений есть свои лидеры рынка. Они и должны конкурировать за право развития отдельных кластеров ОПЗ. Свои амбиции на этот счет есть и у "Агро Газ Трейдинга". Предприятие от такой конкуренции потенциальных собственников только выиграет. А инвесторы получат соответствующие их специализации объекты без «бонусов» в виде непрофильных активов, от которых они начнут избавляться при первой же удобной возможности. Такой сценарий представляется самым нежелательным и будет похож на печальную распродажу в связи с закрытием магазина. К тому же приход профильного инвестора означает ускоренное завершение ремонта и модернизации производственных мощностей: электротехнического оборудования, компрессоров, хранилищ и агрегатов по выпуску аммиака и карбамида”, - заявил Горбуненко.

Гендиректор АГТ добавляет, что в рамках будущей приватизации необходимо обеспечить социальные гарантии для персонала завода, а также должно быть учтено мнение профсоюзной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление работы ОПЗ летом прошлого года стало предпосылкой для решения социальных вопросов на заводе. Кроме того, на завод начали возвращаться высококвалифицированные кадры, которые востребованы в странах ближнего и дальнего зарубежья.