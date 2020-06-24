На ОПЗ заявили, что рассматривают варианты дальнейшего повышения зарплат

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Финансовые возможности ОПЗ расширились с марта нынешнего года

Восстановление работы ОПЗ летом прошлого года стало предпосылкой для решения социальных вопросов на заводе. Кроме того, на завод начали возвращаться высококвалифицированные кадры, которые востребованы в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Об этом сообщил и.о. директора ОПЗ Николай Синица в авторской колонке для “Интерфакс-Украина”.

“На завод стали возвращаться наши высококвалифицированные специалисты. Лучшие кадры, востребованные за рубежом, вновь работают дома. Сегодня ОПЗ предлагает им стабильную работу и конкурентную зарплату”, - пишет Синица.

“С самого начала исполнения обязанностей председателя правления задача номер один для меня - обеспечить достойные условия труда для трудового коллектива. С 1 апреля 2020 года, несмотря на карантин, на предприятии продолжается увеличение должностных окладов. На сегодня оно составило в среднем 10%. Сейчас менеджмент завода ищет финансовые возможности для дальнейшего роста заработных плат”, - добавил он.

Сообщается, что финансовые возможности ОПЗ расширились с марта нынешнего года, когда по результатам переговоров действующий поставщик давальческого сырья повысил для завода плату за переработку продукции - на 2 доллара за тонну аммиака и на 3 доллара за тонну карбамида. Финансовый эффект для ОПЗ составил 13,5 млн грн, направленных на модернизацию завода, в частности повышение его энергоэффективности.

Напомним, ОПЗ входит в перечень предприятий большой приватизации. Возобновление большой приватизации в Украине планируется после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

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Автор: РБК-Украина