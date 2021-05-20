"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации уголовного дела против нее со стороны ГФС

Компания “Агро Газ Трейдинг”, являющаяся поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, заявила о том, что Государственная фискальная служба фабрикует против нее уголовное дело . ГФС обвиняет АГТ в противоправных действиях, которые привели к уклонению от уплаты налогов на сумму 41 млн грн.

"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам”,- сказано в заявлении.

Отмечается, что "Агро Газ Трейдинг" расценивает ряд совершенных сотрудниками ГФС действий как давление на генерального директора компании с целью запугивания.

"В то время, когда в офисе ООО "Агро Газ Трейдинг" находилась часть следственной группы, некоторые оперативники ГФС прибегли к давлению на генерального директора компании. В частности, по прибытии генерального директора на место проведения обыска, предоставления им объяснений и получения вызова на допрос, он отлучился по личным делам. Оперативники, вслед за генеральным директором, прибыли к месту жительства последнего и начали осуществлять моральное давление, требуя проехать с ними якобы для уточнения вопросов по делу, суть которых не смогли объяснить. В течение следующих двух дней те же лица из числа оперативников ГФС находились у дома генерального директора и пытались проникнуть к месту стоянки его транспортного средства. Цель таких действий оперативников ГФС пока неизвестна, но наша компания расценивает это как метод активного незаконного влияния на генерального директора с целью запугивания", - заявляют в АГТ.

АГТ подчеркивает, что версия следствия не содержит реальных фактов и доказательств.

"Правоохранительный орган инкриминирует ООО "Агро Газ Трейдинг" незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО "Одесский припортовый завод", и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети Интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период", - заявили в АГТ.

В АГТ указывают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.

"Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов", - резюмировали в АГТ.