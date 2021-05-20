"Агро Газ Трейдинг" заявила про фабрикацію кримінальної справи проти неї з боку ДФС

"Агро Газ Трейдинг", що є постачальником давальницької сировини для Одеського припортового заводу, заявила про те, що Державна фіскальна служба фабрикує проти неї кримінальну справу . ДФС звинувачує АГТ у протиправних діях, які призвели до ухилення від сплати податків на суму 41 млн грн.

"13 квітня 2021 року Державна фіскальна служба відкрила проти ТОВ "Агро Газ Трейдинг" кримінальну справу за нібито протиправні дії компанії, які призвели до ухилення від сплати податків на 41 млн грн. Протягом травня, попри відсутність будь-яких попередніх запитів, правоохоронці вдалися до обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Агро Газ Трейдинг", під час якого були вилучені документи, вже неодноразово надавалися компанією правоохоронним і контролюючим органам",- сказано в заяві.

Відзначається, що "Агро Газ Трейдинг" розцінює ряд скоєних співробітниками ДФС дій як тиск на генерального директора компанії з метою залякування.

"У той час, коли в офісі ТОВ "Агро Газ Трейдинг" перебувала частина слідчої групи, деякі оперативники ДФС вдалися до тиску на генерального директора компанії. Зокрема, після прибуття генерального директора на місце проведення обшуку, надання їм пояснень та отримання виклику на допит, він відлучився в особистих справах. Оперативники, слідом за генеральним директором, прибули до місця проживання останнього і почали здійснювати моральний тиск, вимагаючи проїхати з ними нібито для уточнення питань у справі, суть яких не змогли пояснити. Протягом наступних двох днів ті ж особи з-поміж оперативників ДФС перебували біля будинку генерального директора і намагалися проникнути до місця стоянки його транспортного засобу. Мета таких дій оперативників ДФС поки невідома, але наша компанія розцінює це як метод активного незаконного впливу на генерального директора з метою залякування", - заявляють в АГТ.

АГТ підкреслює, що версія слідства не містить реальних фактів і доказів.

"Правоохоронний орган інкримінує ТОВ "Агро Газ Трейдинг" незаконний збут надлишків карбаміду, виробленого на потужностях АТ "Одеський припортовий завод", і ухилення від сплати податків. Однак слідство не має оперативних даних, показань свідків або контрольних закупівель, які могли б підтвердити даний факт. Версія слідства ґрунтується на інформації, взятій із зарубіжних сайтів в мережі Інтернет і спекулятивних припущеннях уповноважених осіб ДФС щодо обсягу придбаного у 2020 році природного газу та обсягів реалізованої продукції за цей же період", - заявили в АГТ.

В АГТ вказують, що компанія щомісяця проходить документальні перевірки, що проводяться податковими контролерами ДФС, а також щорічні незалежні аудиторські перевірки.

"Проти ТОВ" Агро Газ Трейдинг" фабрикується кримінальна справа, яка не підкріплена ніякими доказами і яка не має відношення до правового і судового розгляду питання і встановлення фактів", - резюмували в АГТ.