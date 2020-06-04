"Агро Газ Трейдинг" опровергла задолженность перед Одесским припортовым заводом

Фото: ОПЗ (из открытых источников)

Отмечается, что компания даже осуществила авансовые платежи на пользу ОПЗ

В компании "Агро Газ Трейдинг" отсутствуют какие-либо задолженности перед Одесским припортовым заводом, более того - компания осуществила авансовые платежи на пользу ОПЗ.

Об этом сообщает пресс-служба АГТ, передает РБК-Украина.

В марте этого года АГТ повысила плату за переработку давальческого сырья, благодаря чему ОПЗ дополнительно получил 12,5 млн, которые направлены на энергомодернизацию завода и повышение заработных плат.

"В марте 2020 года АГТ повысила ставки по толлинговым соглашением, и по состоянию сегодня АГТ работает со ставками $39 и $51 за переработку тонны аммиака и карбамида согласно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 млн грн, которые были направлены на энергомодернизацию предприятия и повышение заработных плат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 года в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот есть переплата, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ", - сказано в сообщении пресс-службы АГТ.

Напомним, ОПЗ возобновил работу в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. За это время было изготовлено 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака. Более 90% продукции реализуется на внешних рынках.

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Автор: РБК-Украина