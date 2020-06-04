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"Агро Газ Трейдінг" спростувала заборгованість перед Одеським припортовим заводом

Новини » Фінанси     04.06.2020 - 15:01
"Агро Газ Трейдінг" спростувала заборгованість перед Одеським припортовим заводом
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

Зазначається, що компанія навіть здійснила авансові платежі на користь ОПЗ

У компанії "Агро Газ Трейдінг" відсутні будь-які заборгованості перед Одеським припортовим заводом, більш того - компанія здійснила авансові платежі на користь ОПЗ.

Про це повідомляє прес-служба АГТ, передає РБК-Україна.

У березні цього року АГТ підвищила плату за переробку давальницької сировини, завдяки чому ОПЗ додатково отримав 12,5 млн, що спрямовані на енергомодернізацію заводу і підвищення заробітних плат.

"У березні 2020 року АГТ підвищила ставки за толлінговою угодою, і станом сьогодні АГТ працює зі ставками $39 і $51 за переробку тонни аміаку та карбаміду відповідно. Фінансовий ефект від підвищення плати за переробку сировини для ОПЗ склав 12,5 млн грн, які були спрямовані на енергомодернізацію підприємства та підвищення заробітних плат працівникам заводу в середньому на 10% з 1 квітня. Станом на початок червня 2020 року в розрахунках з заводом в АГТ відсутні будь-які заборгованості, навпаки є переплати, що виступає додатковим фактором фінансової стійкості ОПЗ", - сказано у повідомленні прес-служби АГТ.

Нагадаємо, ОПЗ відновив роботу у серпні 2019 року після півторарічного простою. За цей час було виготовлено 670 тис. тонн карбаміду та 62 тис. тонн аміаку. Понад 90% продукції реалізується на зовнішніх ринках.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОПЗ
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