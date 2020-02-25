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"Агро Газ Трейдинг" может принять участие в конкурсе по приватизации ОПЗ

Новости » Промышленность     25.02.2020 - 20:29
"Агро Газ Трейдинг" может принять участие в конкурсе по приватизации ОПЗ
Фото: Александр Горбуненко (opz.odessa.net)

Компания готова расширять сотрудничество с Одесским припортовым заводом

Конкурс по приватизации Одесского припортового завода может состояться при участии компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ). Об этом сообщил генеральный директор и управляющий партнер компании Александр Горбуненко, передает РБК-Украина.

"Компания "Агро Газ Трейдинг" готова расширять сотрудничество с ОПЗ и предлагать ей новые форматы. В частности, АГТ рассматривает возможность участия в конкурсе по приватизации ОПЗ. Итоги 200 дней работы показали, что компания "Агро Газ Трейдинг" является надежным поставщиком сырья для ОПЗ. У АГТ есть долгосрочный горизонт планирования, и компания имеет понимание того, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ и вернуть заводу статус лидера химической промышленности Украины", - заявил Александр Горбуненко.

По его словам, "Агро Газ Трейдинг" начала сотрудничество с ПАО "Одесский припортовый завод" в августе 2019 года. За 200 дней производственной деятельности ОПЗ, которые прошли с момента заключения договора с АГТ о переработке давальческого сырья, стороны полностью выполняли свои контактные обязательства.

По итогам 200 дней работы ОПЗ было переработано 351,2 млн кубометров природного газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака. Продукция ОПЗ вернулась на международные рынки - от Северной Америки и стран ЕС в Африку.

Горбуненко убежден, возобновление работы ОПЗ позволило увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать дополнительные рабочие места в смежных отраслях и повысить инвестиционную привлекательность как самого ОПЗ, так и Одесской области в целом. Началось развязание долговой проблемы ОПЗ благодаря тому, что в соглашении с АГТ к стоимости переработки добавлено $1 и $1,5 за тонну продукции аммиака и карбамида соответственно. Таким образом ОПЗ заработал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн, которые были перечислены в качестве погашения задолженности перед Группой "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, партнер АГТ Владимир Колот добавил, что компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с ОПЗ и будет надежным партнером завода в интересах его трудового коллектива, Одесской области и национальной экономики в целом. "Сторонам удалось наладить работу завода и установить прозрачные партнерские отношения", - отметил Колот.

Как писало РБК-Украина, ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) возобновил работу после 16 месяцев простоя благодаря сотрудничеству с ООО "Агро Газ Трейдинг" и постепенно восстанавливает статус лидера химической промышленности Украины.

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