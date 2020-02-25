"Агро Газ Трейдінг" може взяти участь у конкурсі з приватизації ОПЗ

Фото: Олександр Горбуненко (opz.odessa.net)

Компанія готова розширювати співпрацю з Одеським припортовим заводом

Конкурс з приватизації Одеського припортового заводу може відбутися за участі компанії "Агро Газ Трейдінг" (АГТ). Про це повідомив генеральний директор та керуючий партнер компанії Олександр Горбуненко, передає РБК-Україна.

"Компанія "Агро Газ Трейдінг" готова розширювати співпрацю з ОПЗ та пропонувати їй нові формати. Зокрема, АГТ розглядає можливість участі у конкурсі з приватизації ОПЗ. Підсумки 200 днів роботи засвідчили, що компанія "Агро Газ Трейдінг" є надійним постачальником сировини для ОПЗ. У АГТ є довгостроковий горизонт планування, і компанія має розуміння того, як забезпечити безперебійну роботу ОПЗ і повернути заводу статус лідера хімічної промисловості України", - заявив Олександр Горбуненко.

За його словами, "Агро Газ Трейдінг" розпочала співпрацю з ПАТ "Одеський припортовий завод" у серпні 2019 року. За 200 днів виробничої діяльності ОПЗ, які пройшли з моменту укладення договору з АГТ про перероблювання давальницької сировини, сторони повністю виконували свої контактні зобов'язання.

За підсумками 200 днів роботи ОПЗ було перероблено 351,2 млн кубометрів природного газу, що дозволило виготовити 421 тис. тонн карбаміду та 39,2 тис. тонн аміаку. Продукція ОПЗ повернулася на міжнародні ринки - від Північної Америки й країн ЄС до Африки.

Горбуненко переконаний, відновлення роботи ОПЗ дозволило збільшити податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, створити додаткові робочі місця у суміжних галузях і підвищити інвестиційну привабливість як самого ОПЗ, так і Одеської області загалом. Почалося розв'язання боргової проблеми ОПЗ завдяки тому, що в угоді з АГТ до вартості перероблювання додано $1 та $1,5 за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Таким чином ОПЗ заробив додаткові кошти у розмірі 16,5 млн грн, які були перераховані у якості погашення заборгованості перед Групою "Нафтогаз України".

У свою чергу, партнер АГТ Володимир Колот додав, що компанія зацікавлена в подальшій співпраці з ОПЗ і буде надійним партнером заводу в інтересах його трудового колективу, Одеської області та національної економіки загалом. "Сторонам вдалося налагодити роботу заводу та встановити прозорі партнерські відносини", - наголосив Колот.

Як писало РБК-Україна, ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) відновив роботу після 16 місяців простою, і завдяки співпраці з ТОВ "Агро Газ Трейдінг" поступово відновлює статус лідера хімічної промисловості України.