Агресія Росії у Азовському морі: Порошенко зв'язався із керівництвом ЄС та НАТО

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Обговорюються санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко зв'язався із керівництвом Євросоюзу та НАТО у зв'язку із агресією Росії проти кораблів ВМС України, яка сталась у неділю, 25 листопада. Про це РБК-Україна повідомили у Адміністрації президента.

Зазначається, що агресивні дії РФ потребують засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями.

"З цією метою президент України знаходиться у безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО. Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни Великої сімки та членів Ради безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-керченській акваторії та у районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ", - зазначили в адміністрації.

В АП додали, що Україна розглядає останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС України як акт агресії.

"Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден", - повідомили в АП.

Відомо, що Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією Автономної Республіки Крим та Азовського моря, яка буде розглянута Генеральною Асамблеєю ООН вже в грудні 2018.

Нагадаємо, Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід.