Агрессия РФ препятствует вступлению Украины и Грузии в НАТО, - Тейлор

Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор заявил, что агрессия России препятствует вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Первому каналу Грузии.

По словам Тейлора, было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления.

"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией. Однако в Вашингтонском договоре говорится, что любая европейская страна может подать заявку на членство, даже страны, стоящие перед вызовами. Было бы неплохо, если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", - заявил Тейлор.

Сообщается, военные учения является частью этого дела, что необходимо сделать для достижения этой цели.

"Грузия и Украина хорошо помнят послание саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, тогда МАР не получила ни Грузия, ни Украина, но в заявлении саммита говорится, что они обязательно станут членами НАТО в будущем, в определенное время. Желание Грузии и Украины вступить в альянс всем хорошо известно, это прописано в Конституции. Военные учения является частью этого дела, что необходимо сделать для достижения цели", - говорит Тейлор.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор также заявлял, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии.

Как сообщало РБК-Украина, Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно. Он отметил, что одна из самых сильных санкций, которую еще не применяли в отношении России, это ее исключение из международной финансовой системы.