Агресія РФ перешкоджає вступу України і Грузії в НАТО, - Тейлор

Виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор заявив, що агресія Росії перешкоджає вступу України і Грузії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Першому каналу Грузії.

За словами Тейлора, було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу.

"Природно, що НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами. Було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу", - заявив Тейлор.

Зазначається, що військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення цієї мети.

"Грузія і Україна добре пам'ятають послання саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, тоді МАР не отримала ні Грузія, ні Україна, але в заяві саміту сказано, що вони обов'язково стануть членами НАТО в майбутньому, в певний час. Бажання Грузії та України вступити в альянс всім добре відомо, це прописано в Конституції. Військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення мети", - говорить Тейлор.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також заявляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії.

Як повідомляло РБК-Україна, Тейлор заявив, що санкцій проти Росії недостатньо. Він зазначив, що одна з найсильніших санкцій, яку ще не застосовували щодо Росії, це її виключення з міжнародної фінансової системи.