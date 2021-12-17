Агрессия РФ побудила НАТО к наибольшему усилению безопасности за последнее поколение, - Столтенберг

"После незаконной аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации на востоке Украины, что продолжается, НАТО осуществило наибольшее усиление нашей коллективной защиты за последнее поколение с боевыми группами в восточной части союза в Польше и странах Балтии", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что при необходимости количество сил реагирования НАТО могут увеличить втрое.

"Также возросло наше присутствие в Черноморском регионе, в воздухе, на суше, на море. С патрулями военно-морского флота, с воздушным патрулированием, а также то, что мы называем индивидуализированным передовым присутствием в Румынии", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Альянс будет постоянно оценивать необходимость дальнейшей корректировки позиции.

"Мы постоянно будем оценивать наше присутствие, в том числе на юго-востоке региона, потому что мы должны быть уверены, что всегда сможем защитить наших союзников от любой угрозы. А при повышенном напряжении еще важнее проявлять бдительность и при необходимости корректировать позиции", - резюмировал Столтенберг.