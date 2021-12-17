Агресія РФ спонукала НАТО до найбільшого посилення безпеки за останнє покоління, - Столтенберг

"Після незаконної анексії Криму Росією і дестабілізації ситуації на сході України, що триває, НАТО здійснило найбільше посилення нашого колективного захисту за останнє покоління з бойовими групами у східній частині союзу у Польщі та країнах Балтії", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що за потреби кількість сил реагування НАТО можуть збільшити втричі.

"Також зросла наша присутність у Чорноморському регіоні, у повітрі, на суші, на морі. З патрулями військово-морського флоту, з повітряним патрулюванням, а також те, що ми називаємо індивідуалізованою передовою присутністю в Румунії", - підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс постійно оцінюватиме необхідність подальше коригування позиції.

"Ми постійно оцінюватимемо нашу присутність, у тому числі на південному сході регіону, тому що ми маємо бути впевнені, що завжди зможемо захистити наших союзників від будь-якої загрози. А при підвищеній напрузі ще важливіше проявляти пильність і за необхідності коригувати позиції", - резюмував Столтенберг.