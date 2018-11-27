После агрессии РФ на море "Северный поток-2" должен быть запрещен, - евродепутат

Фото: Дариуш Розатті (facebook.com/prof.Dariusz Rosati)

Розатти уверен, что Европейский парламент должен выступить из заявлением в контексте развития ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива

Российская агрессия в Азовском море требует ответа от Европейского Союза, в частности, расширение санкций против РФ. Об этом заявил сопредседатель парламентского Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Он заявил, что ЕС должен признать, что был акт агрессии РФ против суверенного государства. Розатти уверен, что Европейский парламент должен выступить с заявлением в контексте развития ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и "правильное время" для такого заявления может наступить уже завтра, во время открытия пленарного заседания ЕП.

"Мы будем над этим работать. Это заявление должно четко определить, без всяких сомнений, кто является агрессором. Должен быть послан мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение. И что это имеет последствия. Санкции должны быть продолжены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, что отдавались для начала провокации в Азовском море, вплоть до высшего звена командования", - отметил европейский политик.

Розатти также подчеркнул необходимость дальнейших экономических санкций.

"Например, окончательно запретить проект "Северный поток-2". Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция является мягкой или хрупкой, это лишь побудит его делать больше (агрессии) - это понятно", - заявил евродепутат.

Отметим, председатель ОБСЕ Энзо Моаверо Миланези и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обеспокоены ситуацией в районе Азовского моря и призвали к сдержанности и диалогу с целью деэскалации ситуации в Азовском морита Керченском проливе.