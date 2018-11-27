ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Після агресії РФ на морі "Північний потік-2" має бути заборонений, - євродепутат

Новини » Політика    27.11.2018 - 17:26
Після агресії РФ на морі "Північний потік-2" має бути заборонений, - євродепутат
Фото: Даріуш Розатті (facebook.com/prof.Dariusz Rosati)

Розатті впевнений, що Європейський парламент має виступити з заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки

Російська агресія в Азовському морі потребує відповіді від Європейського Союзу, зокрема, розширення санкцій проти РФ. Про це заявив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Він заявив, що ЄС повинен визнати, що був акт агресії РФ проти суверенної держави. Розатті впевнений, що Європейський парламент має виступити з заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки, і "вірний час" для такої заяви може настати вже завтра, під час відкриття пленарного засідання ЄП.

"Ми будемо над цим працювати. Ця заява має чітко визначити, без будь-яких сумнівів, хто є агресором. Має бути надісланий потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку. І що це має наслідки. Санкції мають бути продовжені. Як пропонувалося, вони мають бути поширені на всіх людей, які несуть відповідальність за накази, що віддавалися для початку провокації в Азовському морі, аж до найвищої ланки командування", - зауважив європейський політик.

Розатті також наголосив на необхідності подальших економічних санкцій.

"Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його робити більше (агресії) - це зрозуміло", - заявив євродепутат.

Відзначимо, голова ОБСЄ Ензо Моаверо Міланезі та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер занепокоєні ситуацією в районі Азовського моря та закликали до стриманості і діалогу з метою деескалації ситуації в Азовському моріта Керченській протоці. 

ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів Що відбувається в областях України після введення воєнного стану
Новини України Керченский мостагресія РФСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся