Після агресії РФ на морі "Північний потік-2" має бути заборонений, - євродепутат

Фото: Даріуш Розатті (facebook.com/prof.Dariusz Rosati)

Розатті впевнений, що Європейський парламент має виступити з заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки

Російська агресія в Азовському морі потребує відповіді від Європейського Союзу, зокрема, розширення санкцій проти РФ. Про це заявив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Він заявив, що ЄС повинен визнати, що був акт агресії РФ проти суверенної держави. Розатті впевнений, що Європейський парламент має виступити з заявою в контексті розвитку ситуації навколо Азовського моря та Керченської протоки, і "вірний час" для такої заяви може настати вже завтра, під час відкриття пленарного засідання ЄП.

"Ми будемо над цим працювати. Ця заява має чітко визначити, без будь-яких сумнівів, хто є агресором. Має бути надісланий потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку. І що це має наслідки. Санкції мають бути продовжені. Як пропонувалося, вони мають бути поширені на всіх людей, які несуть відповідальність за накази, що віддавалися для початку провокації в Азовському морі, аж до найвищої ланки командування", - зауважив європейський політик.

Розатті також наголосив на необхідності подальших економічних санкцій.

"Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його робити більше (агресії) - це зрозуміло", - заявив євродепутат.

Відзначимо, голова ОБСЄ Ензо Моаверо Міланезі та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер занепокоєні ситуацією в районі Азовського моря та закликали до стриманості і діалогу з метою деескалації ситуації в Азовському моріта Керченській протоці.