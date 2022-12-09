Агресія РФ проти України показала кризу міжнародної системи захисту прав людини, - Єрмак

Україна обов’язково доб’ється покарання всіх винних за злочини проти громадян під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Водночас невпинно працюватиме над поверненням усіх полонених і незаконно депортованих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака під час участі в Міжнародній конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Повномасштабна агресія РФ проти України продемонструвала кризу міжнародної системи захисту основоположних прав людини, і потрібно шукати шляхи її реформування", - зазначив посадовець.

Єрмак розповів, що Офіс президента, Офіс омбудсмена, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими цілодобово працюють над поверненням кожного українського героя, кожного громадянина.

За словами глави ОП, Україна незадоволена роботою міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест, завдяки яким наша держава могла б:

володіти всією необхідною інформацією;

впливати на те, у яких умовах перебувають українські полонені та що з ними відбувається, на долю незаконно депортованих українських дітей.

"Масова депортація дітей - яскравий доказ геноциду українського народу. Саме так це визначає міжнародна Конвенція про злочин геноциду. В нас працює Координаційна рада із захисту прав дітей, яка об’єднує зусилля всіх державних органів України. Інші країни, міжнародні організації та люди в усьому світі також мають консолідувати зусилля задля виявлення й повернення додому українських дітей", - наголосив Єрмак.

Усі наявні факти демонструють беззаперечну важливість створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ. Україна нікому не пробачить та ні про кого не забуде.

"Після цієї війни у світі багато що зміниться, і міжнародна спільнота потребує своєрідної "служби 911", коли кожна країна, яка опинилася в такій ситуації, як сьогодні Україна, могла б отримати швидку, конкретну й ефективну допомогу", - додав глава ОП.