Агресія РФ проти України показала кризу міжнародної системи захисту прав людини, - Єрмак
Україна обов’язково доб’ється покарання всіх винних за злочини проти громадян під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Водночас невпинно працюватиме над поверненням усіх полонених і незаконно депортованих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака під час участі в Міжнародній конференції "UA: Права людини за темних часів".
"Повномасштабна агресія РФ проти України продемонструвала кризу міжнародної системи захисту основоположних прав людини, і потрібно шукати шляхи її реформування", - зазначив посадовець.
Єрмак розповів, що Офіс президента, Офіс омбудсмена, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими цілодобово працюють над поверненням кожного українського героя, кожного громадянина.
За словами глави ОП, Україна незадоволена роботою міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест, завдяки яким наша держава могла б:
- володіти всією необхідною інформацією;
- впливати на те, у яких умовах перебувають українські полонені та що з ними відбувається, на долю незаконно депортованих українських дітей.
"Масова депортація дітей - яскравий доказ геноциду українського народу. Саме так це визначає міжнародна Конвенція про злочин геноциду. В нас працює Координаційна рада із захисту прав дітей, яка об’єднує зусилля всіх державних органів України. Інші країни, міжнародні організації та люди в усьому світі також мають консолідувати зусилля задля виявлення й повернення додому українських дітей", - наголосив Єрмак.
Усі наявні факти демонструють беззаперечну важливість створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ. Україна нікому не пробачить та ні про кого не забуде.
"Після цієї війни у світі багато що зміниться, і міжнародна спільнота потребує своєрідної "служби 911", коли кожна країна, яка опинилася в такій ситуації, як сьогодні Україна, могла б отримати швидку, конкретну й ефективну допомогу", - додав глава ОП.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба вказав, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі повинна підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.
До слова, перша леді Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання РФ за воєнні злочини.
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