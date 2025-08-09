"Агресивно відреагував": у Миколаєві чоловік на вулиці побився із працівниками ТЦК

"Учора, 8 серпня, під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного із ТЦК та СП міста Миколаїв спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки з'ясувалося, що чоловік військовозобов'язаний та нібито перебуває у розшуку з 30 липня цього року на підставі порушення вимог ст. 210 КУпАП - "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу".

Проте коли працівники ТЦК поцікавилися військово-обліковими документами громадянина, той "відреагував агресивно". А саме, почав бійку з одним із працівників.

"Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього", - сказано у повідомленні.

Поліція затримала чоловіка та доставила його до ТЦК та СП. Керівництвом центру комплектування встановлюються усі обставини інциденту, за результатами роботи буде надано правову оцінку.