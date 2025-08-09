"Агресивно відреагував": у Миколаєві чоловік на вулиці побився із працівниками ТЦК

У Миколаєві стався черговий інцидент за участі працівників територіального центру комплектування. Там військовозобов'язаний, якого зупинила група оповіщення, побився з працівниками ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївського ТЦК та СП.
"Учора, 8 серпня, під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного із ТЦК та СП міста Миколаїв спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки з'ясувалося, що чоловік військовозобов'язаний та нібито перебуває у розшуку з 30 липня цього року на підставі порушення вимог ст. 210 КУпАП - "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу".
Проте коли працівники ТЦК поцікавилися військово-обліковими документами громадянина, той "відреагував агресивно". А саме, почав бійку з одним із працівників.
"Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього", - сказано у повідомленні.
Поліція затримала чоловіка та доставила його до ТЦК та СП. Керівництвом центру комплектування встановлюються усі обставини інциденту, за результатами роботи буде надано правову оцінку.
Зазначимо, нещодавно на Волині натовп напав на авто ТЦК. Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. За даними джерел РБК-Україна, нападником виявився староста Соловичівського старостинського округу.
У Дніпрі розпочали розслідування через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК. У самому ТЦК вже відреагували на інцидент - стверджують, що ексвійськовий нібито сам винен в інциденті.
3 серпня в Миколаївській області група невідомих з битами напала на працівників ТЦК, останнім довелося стріляти по людях з травматичної зброї. А 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Внаслідок цього було затримано п'ятеро людей.