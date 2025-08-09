ua en ru
У Дніпрі працівників ТЦК підозрюють у побитті військового: що каже військкомат

Дніпро, Субота 09 серпня 2025 11:18
У Дніпрі працівників ТЦК підозрюють у побитті військового: що каже військкомат Фото: у Дніпрі розслідуються можливе побиття чоловіка ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі розпочали розслідування через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК. У самому ТЦК вже відреагували на інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу спецпрокуратуру Східного регіону.

Як зазначається, 8 серпня в одному з Telegram-каналів поширили відео, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування.

Правоохоронці почали розслідування для встановлення обставин інциденту. Можливе відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.

Реакція ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП інформацію про інцидент назвали маніпулятивною.

У ТЦК стверджують, що група оповіщення зупинила громадянина, який надав свої документи для перевірки. Але під час цього нібито до групи підійшов невідомий чоловік у цивільному одязі та стані алкогольного сп’яніння. Він нібито представився чинним військовослужбовцем, почав ображати та провокувати представників РТЦК та СП.

"Далі даний громадянин забіг до підʼїзду, конфлікт припинився, але через 10 хвилин він вийшов у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

За словами представників ТЦК, у ході конфлікту з'ясувалося, що чоловік, який провокував співробітників ТЦК, не є чинним військовослужбовцем і був знятий з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, тривають слідчі дії.

Скандали з ТЦК

На Волині натовп напав на авто ТЦК. Як відомо, під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло.

За даними джерел РБК-Україна, нападником виявився староста Соловичівського старостинського округу.

Також нагадаємо, 3 серпня у Миколаївській області група людей з битами напала на військових ТЦК.

