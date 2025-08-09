"Агрессивно отреагировал": в Николаеве мужчина на улице подрался с работниками ТЦК

В Николаеве произошел очередной инцидент с участием работников территориального центра комплектования. Там военнообязанный, которого остановила группа оповещения, подрался с работниками ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского ТЦК и СП.
"Вчера, 8 августа, во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проверки выяснилось, что мужчина военнообязанный и якобы находится в розыске с 30 июля этого года на основании нарушения требований ст. 210 КУоАП - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".
Однако когда работники ТЦК поинтересовались военно-учетными документами гражданина, тот "отреагировал агрессивно". А именно, начал драку с одним из работников.
"Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - сказано в сообщении.
Полиция задержала мужчину и доставила его в ТЦК и СП. Руководством центра комплектования устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам работы будет дана правовая оценка.
Отметим, недавно на Волыни толпа напала на авто ТЦК. Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. По данным источников РБК-Украина, нападавшим оказался староста Соловичевского старостинского округа.
В Днепре начали расследование из-за возможного избиения бывшего военного работниками ТЦК. В самом ТЦК уже отреагировали на инцидент - утверждают, что экс-военный якобы сам виноват в инциденте.
3 августа в Николаевской области группа неизвестных с битами напала на работников ТЦК, последним пришлось стрелять по людям из травматического оружия. А 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В результате этого были задержаны пять человек.