"Агрессивно отреагировал": в Николаеве мужчина на улице подрался с работниками ТЦК

"Вчера, 8 августа, во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки выяснилось, что мужчина военнообязанный и якобы находится в розыске с 30 июля этого года на основании нарушения требований ст. 210 КУоАП - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".

Однако когда работники ТЦК поинтересовались военно-учетными документами гражданина, тот "отреагировал агрессивно". А именно, начал драку с одним из работников.

"Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - сказано в сообщении.

Полиция задержала мужчину и доставила его в ТЦК и СП. Руководством центра комплектования устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам работы будет дана правовая оценка.