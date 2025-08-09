ua en ru
"Агресивно відреагував": у Миколаєві чоловік на вулиці побився із працівниками ТЦК

Україна, Субота 09 серпня 2025 17:50
"Агресивно відреагував": у Миколаєві чоловік на вулиці побився із працівниками ТЦК
Автор: Антон Корж

У Миколаєві стався черговий інцидент за участі працівників територіального центру комплектування. Там військовозобов'язаний, якого зупинила група оповіщення, побився з працівниками ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївського ТЦК та СП.

"Учора, 8 серпня, під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного із ТЦК та СП міста Миколаїв спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки з'ясувалося, що чоловік військовозобов'язаний та нібито перебуває у розшуку з 30 липня цього року на підставі порушення вимог ст. 210 КУпАП - "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу".

Проте коли працівники ТЦК поцікавилися військово-обліковими документами громадянина, той "відреагував агресивно". А саме, почав бійку з одним із працівників.

"Військовослужбовці групи оповіщення ТЦК та СП у відповідь на агресію та фізичну силу з боку громадянина були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього", - сказано у повідомленні.

Поліція затримала чоловіка та доставила його до ТЦК та СП. Керівництвом центру комплектування встановлюються усі обставини інциденту, за результатами роботи буде надано правову оцінку.

Скандали з ТЦК: що відомо

Зазначимо, нещодавно на Волині натовп напав на авто ТЦК. Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. За даними джерел РБК-Україна, нападником виявився староста Соловичівського старостинського округу.

У Дніпрі розпочали розслідування через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК. У самому ТЦК вже відреагували на інцидент - стверджують, що ексвійськовий нібито сам винен в інциденті.

3 серпня в Миколаївській області група невідомих з битами напала на працівників ТЦК, останнім довелося стріляти по людях з травматичної зброї. А 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Внаслідок цього було затримано п'ятеро людей.

