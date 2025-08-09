"Агрессивно отреагировал": в Николаеве мужчина на улице подрался с работниками ТЦК
В Николаеве произошел очередной инцидент с участием работников территориального центра комплектования. Там военнообязанный, которого остановила группа оповещения, подрался с работниками ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского ТЦК и СП.
"Вчера, 8 августа, во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проверки выяснилось, что мужчина военнообязанный и якобы находится в розыске с 30 июля этого года на основании нарушения требований ст. 210 КУоАП - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".
Однако когда работники ТЦК поинтересовались военно-учетными документами гражданина, тот "отреагировал агрессивно". А именно, начал драку с одним из работников.
"Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - сказано в сообщении.
Полиция задержала мужчину и доставила его в ТЦК и СП. Руководством центра комплектования устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам работы будет дана правовая оценка.
Скандалы с ТЦК: что известно
Отметим, недавно на Волыни толпа напала на авто ТЦК. Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. По данным источников РБК-Украина, нападавшим оказался староста Соловичевского старостинского округа.
В Днепре начали расследование из-за возможного избиения бывшего военного работниками ТЦК. В самом ТЦК уже отреагировали на инцидент - утверждают, что экс-военный якобы сам виноват в инциденте.
3 августа в Николаевской области группа неизвестных с битами напала на работников ТЦК, последним пришлось стрелять по людям из травматического оружия. А 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В результате этого были задержаны пять человек.