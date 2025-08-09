ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Агрессивно отреагировал": в Николаеве мужчина на улице подрался с работниками ТЦК

Украина, Суббота 09 августа 2025 17:50
UA EN RU
"Агрессивно отреагировал": в Николаеве мужчина на улице подрался с работниками ТЦК Иллюстративное фото: мужчина подрался с группой оповещения ТЦК (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Николаеве произошел очередной инцидент с участием работников территориального центра комплектования. Там военнообязанный, которого остановила группа оповещения, подрался с работниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского ТЦК и СП.

"Вчера, 8 августа, во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения одного из ТЦК и СП города Николаев совместно с представителями Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проверки выяснилось, что мужчина военнообязанный и якобы находится в розыске с 30 июля этого года на основании нарушения требований ст. 210 КУоАП - "Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе".

Однако когда работники ТЦК поинтересовались военно-учетными документами гражданина, тот "отреагировал агрессивно". А именно, начал драку с одним из работников.

"Военнослужащие группы оповещения ТЦК и СП в ответ на агрессию и физическую силу со стороны гражданина были вынуждены применить меры физического воздействия к нему", - сказано в сообщении.

Полиция задержала мужчину и доставила его в ТЦК и СП. Руководством центра комплектования устанавливаются все обстоятельства инцидента, по результатам работы будет дана правовая оценка.

Скандалы с ТЦК: что известно

Отметим, недавно на Волыни толпа напала на авто ТЦК. Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. По данным источников РБК-Украина, нападавшим оказался староста Соловичевского старостинского округа.

В Днепре начали расследование из-за возможного избиения бывшего военного работниками ТЦК. В самом ТЦК уже отреагировали на инцидент - утверждают, что экс-военный якобы сам виноват в инциденте.

3 августа в Николаевской области группа неизвестных с битами напала на работников ТЦК, последним пришлось стрелять по людям из травматического оружия. А 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В результате этого были задержаны пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН