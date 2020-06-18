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Аграрная партия может получить большой процент на местных выборах, - эксперт

Новости » Политика     18.06.2020 - 16:32
Аграрная партия может получить большой процент на местных выборах, - эксперт
Фото: Михаил Поплавский (пресс-служба)

Ранее Аграрная партия избрала председателем партии Михаила Поплавского

На предстоящих местных выборах Аграрная партия Украины имеет все шансы получить большой процент мест в местных советах сельских и небольших городских объединенных территориальных общин, а также районных советах по всей Украине, представляя интересы мелких и средних фермеров, а также владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий.

Об этом заявил руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко в комментарии "УНИАН".

Эксперт отмечает, что сегодня аграрный сектор дает почти половину экспорта и значительную валютную выручку стране. За прошлый год экспорт сельскохозяйственной продукции составил более $22 млрд долларов или почти 40% от общего экспорта из страны.

"Очевидно, что значительная прослойка фермеров и владельцев небольших агрокомпаний, которые обеспечивают ВВП и благосостояние страны, формируют львиную долю доходов местных бюджетов, а сегодня еще и обеспечивают за свой счет и силами много социальных функций в селах и небольших городках должны иметь свое представительство во власти", - добавил эксперт.

Сегодня нет другой политической силы, кроме Аграрной партии Украины, которая бы могла представлять интересы фермеров и владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий. Поэтому эта политическая сила имеет большие шансы на успех на местных выборах этого года, убежден Черненко.

Напомним, 12 июня 2020 года на очередном XXVI съезде партии Аграрная партия Украины избрала председателем партии Михаила Поплавского и заявила о своем участии в местных выборах осенью этого года.

Михаил Поплавский заявил, что для него большая честь и ответственность возглавить Аграрную партию Украины и что она должна стать партией №1 в Украине. По его словам, для этого нужна слаженная работа центрального аппарата партии, профессионализм и преданность делу региональных лидеров.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Михаил ПоплавскийАграрная партия Украины
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