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Аграрна партія може здобути великий відсоток на місцевих виборах, - експерт

Новини » Політика     18.06.2020 - 16:32
Аграрна партія може здобути великий відсоток на місцевих виборах, - експерт
Фото: Михайло Поплавський (прес-служба)

Раніше Аграрна партія обрала головою партії Михайла Поплавського

На майбутніх місцевих виборах Аграрна партія України має всі шанси здобути великий відсоток місць у місцевих радах сільських та невеликих міських об’єднаних територіальних громад, а також районних радах по всій Україні, представляючи інтереси дрібних та середніх фермерів, а також власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств.

Про це заявив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива" Євген Черненко в коментарі "УНІАН".

Експерт наголошує, що сьогодні аграрний сектор дає майже половину експорту і значну валютну виручку країні. За минулий рік експорт сільськогосподарської продукції склав понад $22 млрд доларів або майже 40% від загального експорту з країни.

"Очевидно, що значний прошарок фермерів та власників невеликих агрокомпаній, які забезпечують ВВП та добробут країни, формують левову частку доходів місцевих бюджетів, а сьогодні ще й забезпечують власним коштом і силами багато соціальних функцій в селах і невеличких містечках - мають мати своє представництво у владі", - додав експерт.

Сьогодні немає іншої політичної сили, окрім Аграрної партії України, яка б могла представляти інтереси фермерів та власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств. Тому ця політична сила має великі шанси на успіх на місцевих виборах цього року, переконаний Черненко.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року на черговому XXVI з’їзді партії Аграрна партія України обрала головою партії Михайла Поплавського і заявила про свою участь у місцевих виборах восени цього року.

Михайло Поплавський заявив, що для нього велика честь і відповідальність очолити Аграрну партію України й що вона повинна стати партією №1 в Україні. За його словами, для цього потрібна злагоджена робота центрального апарату партії, професіоналізм та відданість справі регіональних лідерів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Михаил ПоплавскийАграрна партія України
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