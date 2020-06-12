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Поплавский стал председателем Аграрной партии

Новости » Политика     12.06.2020 - 19:02
Поплавский стал председателем Аграрной партии
Фото: Михаил Поплавский (пресс-служба)

В партии заявили, что собираются идти на местные выборы

Михаила Поплавского избрано председателем Аграрной партии Украины. Такое решение было принято на очередном XXVI съезде партии, который состоялся 12 июля в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, члены политического совета партии. Во время съезда было объявлено, что партия собирается на местные выборы осенью этого года.

"Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номер один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - сказал Михаил Поплавский.

Напомним, Михаил Поплавский - почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Михаил Поплавский
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