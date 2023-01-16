Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Мер зазначив, що з перших місяців окупації загарбники роблять все, щоб збагатитись за рахунок українських аграріїв. Вони вже "націоналізували" і вивезли з України в Росію сотні тисяч тонн зерна. Також вони закрили можливість вивозити врожай на підконтрольну Україні територію і вільно обирати покупця. Окупанти створили зернову компанію під контролем Балицького і його московських кураторів, яка купує зерно за безцінь.
"У серпні зобов’язали фермерів отримати в окупаційній "адміністрації" перепустки для перевезення врожаю. Тепер створюють додаткові перешкоди", - заявив Федоров.
За його словами, термін дії перепусток закінчується 20 січня. Щоб отримати нову, треба пройти документальне пекло, а саме зібрати довгий перелік довідок, договорів і навіть написати пояснювальну записку.
"Тож фермери змушені або пройти 8 кіл пекла під ковпаком окупаційної влади, щоб мати можливість продавати врожай один одному. Або віддати зерно за безцінь підприємству гауляйтера Балицького", - додав мер міста.
Нагадаємо, що окупанти знесли пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Мелітополя (Запорізька область). Загарбники зробили це вночі, аби уникнути спротиву населення.
Окупанти й надалі займаються мародерством і тероризують мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.
На окупованій частині Запорізької області фіксують велику кількість загиблих росіян, а морг Мелітополя переповнений тілами загарбників.
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