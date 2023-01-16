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Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ

Фото: Для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно гауляйтеру РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Мер зазначив, що з перших місяців окупації загарбники роблять все, щоб збагатитись за рахунок українських аграріїв. Вони вже "націоналізували" і вивезли з України в Росію сотні тисяч тонн зерна. Також вони закрили можливість вивозити врожай на підконтрольну Україні територію і вільно обирати покупця. Окупанти створили зернову компанію під контролем Балицького і його московських кураторів, яка купує зерно за безцінь.

"У серпні зобов’язали фермерів отримати в окупаційній "адміністрації" перепустки для перевезення врожаю. Тепер створюють додаткові перешкоди", - заявив Федоров.

За його словами, термін дії перепусток закінчується 20 січня. Щоб отримати нову, треба пройти документальне пекло, а саме зібрати довгий перелік довідок, договорів і навіть написати пояснювальну записку.

"Тож фермери змушені або пройти 8 кіл пекла під ковпаком окупаційної влади, щоб мати можливість продавати врожай один одному. Або віддати зерно за безцінь підприємству гауляйтера Балицького", - додав мер міста.

Нагадаємо, що окупанти знесли пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Мелітополя (Запорізька область). Загарбники зробили це вночі, аби уникнути спротиву населення.

Окупанти й надалі займаються мародерством і тероризують мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На окупованій частині Запорізької області фіксують велику кількість загиблих росіян, а морг Мелітополя переповнений тілами загарбників.

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