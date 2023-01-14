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Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку у центрі Мелітополя, - мер

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Мелітополь, Субота 14 січня 2023 09:42
Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку у центрі Мелітополя, - мер Фото: у Мелітополі окупанти демонтували пам'ятник Шевченку (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти знесли пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Мелітополя (Запорізька область). Загарбники зробили це вночі, аби уникнути спротиву населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в Telegram.

"Вчора пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть, на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними", - зазначив міський голова.

Федоров зазначив, що окупанти та колаборанти демонтували пам'ятник навмисно вночі, вважаючи, що "погасять спротив" місцевих жителів.

Мер також нагадав, що декілька місяців окупанти вивісили на головний флагшток міста російський триколор. Але теж зробили це вночі.

Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку у центрі Мелітополя, - мер

Фото: у Мелітополі окупанти знесли пам'ятник Шевченку (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, вночі у Мелітополі пролунав вибух, який чули жителі центральної частини міста.

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Мелітополь Тарас Шевченко окупанти Війна в Україні
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