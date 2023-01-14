Окупанти вночі демонтували пам'ятник Шевченку у центрі Мелітополя, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в Telegram.

"Вчора пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть, на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними", - зазначив міський голова.

Федоров зазначив, що окупанти та колаборанти демонтували пам'ятник навмисно вночі, вважаючи, що "погасять спротив" місцевих жителів.

Мер також нагадав, що декілька місяців окупанти вивісили на головний флагшток міста російський триколор. Але теж зробили це вночі.

Фото: у Мелітополі окупанти знесли пам'ятник Шевченку (t.me/ivan_fedorov_melitopol)