Для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешевке сдавали зерно гауляйтеру РФ

Мэр отметил, что с первых месяцев оккупации захватчики делают все, чтобы обогатиться за счет украинских аграриев. Они уже "национализировали" и увезли из Украины в Россию сотни тысяч тонн зерна. Также они закрыли возможность вывозить урожай на подконтрольную Украине территорию и свободно выбирать покупателя. Оккупанты создали зерновую компанию под контролем Балицкого и его московских кураторов, которая покупает зерно за бесценок.

"В августе обязали фермеров получить в оккупационной "администрации" пропуск для перевозки урожая. Теперь создают дополнительные препятствия", - заявил Федоров.

По его словам, срок действия пропусков истекает 20 января. Чтобы получить новую, нужно пройти документальный ад, а именно собрать длинный список справок, договоров и даже написать объяснительную записку.

"Поэтому фермеры вынуждены или пройти 8 кругов ада под колпаком оккупационных властей, чтобы иметь возможность продавать урожай друг другу. Или отдать зерно за бесценок предприятию гауляйтера Балицкого", - добавил мэр города.