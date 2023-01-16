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Для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешевке сдавали зерно гауляйтеру РФ

Фото: Для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешевке сдавали зерно гауляйтеру РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Мэр отметил, что с первых месяцев оккупации захватчики делают все, чтобы обогатиться за счет украинских аграриев. Они уже "национализировали" и увезли из Украины в Россию сотни тысяч тонн зерна. Также они закрыли возможность вывозить урожай на подконтрольную Украине территорию и свободно выбирать покупателя. Оккупанты создали зерновую компанию под контролем Балицкого и его московских кураторов, которая покупает зерно за бесценок.

"В августе обязали фермеров получить в оккупационной "администрации" пропуск для перевозки урожая. Теперь создают дополнительные препятствия", - заявил Федоров.

По его словам, срок действия пропусков истекает 20 января. Чтобы получить новую, нужно пройти документальный ад, а именно собрать длинный список справок, договоров и даже написать объяснительную записку.

"Поэтому фермеры вынуждены или пройти 8 кругов ада под колпаком оккупационных властей, чтобы иметь возможность продавать урожай друг другу. Или отдать зерно за бесценок предприятию гауляйтера Балицкого", - добавил мэр города.

Напомним, что оккупанты снесли памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя (Запорожская область). Захватчики сделали это ночью во избежание сопротивления населения.

Оккупанты и дальше занимаются мародерством и терроризируют мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

На оккупированной части Запорожской области фиксируют большое количество погибших россиян, а морг Мелитополя переполнен телами захватчиков.

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