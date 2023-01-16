Для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешевке сдавали зерно гауляйтеру РФ
Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
Мэр отметил, что с первых месяцев оккупации захватчики делают все, чтобы обогатиться за счет украинских аграриев. Они уже "национализировали" и увезли из Украины в Россию сотни тысяч тонн зерна. Также они закрыли возможность вывозить урожай на подконтрольную Украине территорию и свободно выбирать покупателя. Оккупанты создали зерновую компанию под контролем Балицкого и его московских кураторов, которая покупает зерно за бесценок.
"В августе обязали фермеров получить в оккупационной "администрации" пропуск для перевозки урожая. Теперь создают дополнительные препятствия", - заявил Федоров.
По его словам, срок действия пропусков истекает 20 января. Чтобы получить новую, нужно пройти документальный ад, а именно собрать длинный список справок, договоров и даже написать объяснительную записку.
"Поэтому фермеры вынуждены или пройти 8 кругов ада под колпаком оккупационных властей, чтобы иметь возможность продавать урожай друг другу. Или отдать зерно за бесценок предприятию гауляйтера Балицкого", - добавил мэр города.
Напомним, что оккупанты снесли памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя (Запорожская область). Захватчики сделали это ночью во избежание сопротивления населения.
Оккупанты и дальше занимаются мародерством и терроризируют мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.
На оккупированной части Запорожской области фиксируют большое количество погибших россиян, а морг Мелитополя переполнен телами захватчиков.
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