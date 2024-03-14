ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, - НБУ

Україна, Четвер 14 березня 2024 16:00
UA EN RU
Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, - НБУ Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Питання повернення валютної виручки є вкрай важливим для нас", - сказав він, зазначивши, що продаж валюти має прямий вплив на обсяг пропозиції на ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

Гелетій повідомив, що ініціативи НБУ, зокрема зменшення граничного строку повернення коштів по аграрній продукції зі 180 до 90 днів, які почали діяти з листопада 2023 року зараз вже приносять результати.

"Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором. Воно вимірюється сотнями мільйонів в місяць, це зростання", - сказав він.

Водночас Гелетій зазначив, що "це не кінець". "І ми продовжимо активну співпрацю з урядом, зокрема по удосконаленню критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції. До списку верифікованих буде ще застосуватися новий критерій - це стан повернення валютної виручки", - сказав він.

Крім того, НБУ пропонує поширити цей підхід щодо верифікованих експортерів на інші галузі, окрім аграрного, повідомив Гелетій.

Нові правила

Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

Крім того, Кабінет міністрів з 1 листопада почав реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Зокрема підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США