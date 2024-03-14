Аграрии уже вернули в Украину сотни миллионов долларов валютной выручки, - НБУ

Меры по возврату валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Вопрос возврата валютной выручки крайне важен для нас", - сказал он, отметив, что продажа валюты имеет прямое влияние на объем предложения на рынке и влияет на баланс между спросом и предложением.

Гелетий сообщил, что инициативы НБУ, в частности, уменьшение предельного срока возврата средств по аграрной продукции со 180 до 90 дней, которые начали действовать с ноября 2023 года, сейчас уже приносят результаты.

"Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором. Оно измеряется сотнями миллионов в месяц, это рост", - сказал он.

В то же время Гелетий отметил, что "это не конец". "И мы продолжим активное сотрудничество с правительством, в частности, по усовершенствованию критериев к верифицированным экспортерам аграрной продукции. К списку верифицированных будет еще примениться новый критерий - это состояние возврата валютной выручки", - сказал он.

Кроме того, НБУ предлагает распространить этот подход по верифицированным экспортерам на другие отрасли, кроме аграрного, сообщил Гелетий.

Новые правила

Национальный банк Украины уменьшил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза – со 180 до 90 дней.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

Кроме того, Кабинет министров с 1 ноября приступил к реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения. В частности, предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать 4 критериям.