Аграрії можуть безкоштовно отримати насіння кукурудзи для посіву: які умови

"Прийом заявок триватиме до 21 квітня. Отримати допомогу зможуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема, сімейні фермерські господарства", - йдеться у повідомленні.

Аграріям з яких регіонів надаватиметься допомога з насінням

Допомога надаватиметься аграріям із прифронтових та постраждалих територій (за винятком тимчасово окупованих територій) таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської (Бучанський, Вишгородський, Фастівський і Броварський райони);

Луганської;

Миколаївської (Миколаївський, Баштанський райони);

Сумської (Шосткинський, Конотопський, Сумський, Охтирський райони);

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони).

Як отримати насіння

Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі у розділі "Доступні програми" - USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.

Загалом Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15 756 посівних одиниць насіння для цьогорічної весняної посівної. Ініціатива реалізується через Програму USAID АГРО.

Видача насіння планується в кінці квітня 2024 року