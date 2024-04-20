Аграрії можуть безкоштовно отримати насіння кукурудзи для посіву: які умови

Аграрії із прифронтових та постраждалих територій зможуть безоплатно отримати насіння кукурудзи. Кожен учасник цієї програми зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для посіву 25 гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреїнтеграції.
"Прийом заявок триватиме до 21 квітня. Отримати допомогу зможуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці. Зокрема, сімейні фермерські господарства", - йдеться у повідомленні.
Допомога надаватиметься аграріям із прифронтових та постраждалих територій (за винятком тимчасово окупованих територій) таких областей:
Щоб отримати насіння, фермерам необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі у розділі "Доступні програми" - USAID АГРО насіння кукурудзи Dekalb, 2024 рік.
Загалом Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна та компанія Bayer передадуть фермерам 15 756 посівних одиниць насіння для цьогорічної весняної посівної. Ініціатива реалізується через Програму USAID АГРО.
Видача насіння планується в кінці квітня 2024 року
В Україні стартувала оновлена програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Так, аграрії зможуть отримати назад відсоток від вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, купуючи техніку від виробників з відповідного Переліку.
До цього РБК-Україна писало, що уряд запустив програму "єРобота", де можна скористатись безповоротним грантом на висадку садів та виноградників.
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