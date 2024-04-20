Аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева: какие условия

"Прием заявок продлится до 21 апреля. Получить помощь смогут агропроизводители, имеющие в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства", - говорится в сообщении.

Аграриям из каких регионов будет предоставляться помощь с семенами

Помощь будет оказываться аграриям с прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением временно оккупированных территорий) таких областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы);

Луганской;

Николаевской (Николаевский, Баштанский районы);

Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумский, Ахтырский районы);

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).

Как получить семена

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для весенней посевной нынешнего года. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.

Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.