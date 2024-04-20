RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева: какие условия

Фото: аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Аграрии с прифронтовых и пострадавших территорий смогут бесплатно получить семена кукурузы. Каждый участник этой программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего достаточно для посева 25 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Прием заявок продлится до 21 апреля. Получить помощь смогут агропроизводители, имеющие в обработке от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства", - говорится в сообщении.

Аграриям из каких регионов будет предоставляться помощь с семенами

Помощь будет оказываться аграриям с прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением временно оккупированных территорий) таких областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы);
  • Луганской;
  • Николаевской (Николаевский, Баштанский районы);
  • Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумский, Ахтырский районы);
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).

Как получить семена

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" - USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для весенней посевной нынешнего года. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.

Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.

Возможности для аграриев в Украине

В Украине стартовала обновленная программа по компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, аграрии смогут получить назад процент стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, покупая технику от производителей из соответствующего Перечня.

До этого РБК-Украина писало, что правительство запустило программу "єРабота", где можно воспользоваться безвозвратным грантом на высадку садов и виноградников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії