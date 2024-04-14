"Зроблено в Україні". Аграрії можуть отримати 25% від вартості c/г техніки: як це працює

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Аграрії зможуть отримати назад відсоток від вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, купуючи техніку від виробників з відповідного Переліку.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитись до 10%. До того ж програма сприятиме створенню біля тисячі нових робочих місць.

Наразі до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку, подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня. Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.