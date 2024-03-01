Безповоротні гранти на сади та виноградники: можливості для аграріїв у посівній-2024

Уряд запустив програму "єРобота", де можна скористатись безповоротним грантом на висадку садів та виноградників.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

Як зазначив Шмигаль, Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни.

"Завдяки теплій погоді така посівна іде в 4-х областях на Півдні. Уряд підтримує і буде відстоювати інтереси українських аграріїв в усіх аспектах", - сказав він.

За його словами сьогодні також планується ухвалити та передати до Парламенту законопроєкт про Державний аграрний реєстр.

"Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що в даному реєстрі наразі зареєстровані 115 тисяч користувачів.

"Також на порядку денному маємо ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні. Уряд запустив програму "єРобота", і один з компонентів цієї програми - це безповоротні гранти на висадку садів та виноградників", - зазначив він.

Так, згідно з новими змінами тепер можна буде отримати 330 тисяч ривень для висадки одного гектара винограду. Розмір компенсації збільшується на 105 тисяч гривень за гектар. А максимальна сума гранту становить 10 мільйонів гривень.

"Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких - це створювати робочі місця", - наголосив прем'єр-міністр.