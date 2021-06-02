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Аграриям в Украине упростят доступ к программам господдержки

Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам господдержки. Правительство утвердило основы функционирования и администрирования Государственного аграрного реестра.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Реализация этого проекта не только сделает распределение программ государственной поддержки более публичным и прозрачным, но и улучшит взаимодействие между сельхозпроизводителями и государством. Это прежде всего о честных правилах игры и партнерских отношениях государства и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, запуск аграрного госреестра важен в контексте запуска рынка земли.

"Отсутствие в Украине единой электронной системы сельхозпроизводителей существенно тормозило процесс предоставления аграриям поддержки и дальнейшего распределения средств", - пояснил глава правительства.

Напомним, в Украине появится Государственный аграрный реестр. Верховная рада в конце осени одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3295.

В конце года документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Запуск рынка должен состояться с 1 июля.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныаграрииДенис Шмыгаль