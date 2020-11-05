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В Украине появится аграрный госреестр: Рада одобрила закон

Украина, Четверг 05 ноября 2020 15:32
В Украине появится аграрный госреестр: Рада одобрила закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине появится Государственный аграрный реестр. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3295.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 281 нардеп.

Закон направлен на устранение административных преград и расходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении госпомощи.

Документ определяет принципы, на которых сельхозпроизводителям предоставляется государственная поддержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств).

Также исключаются положения, касающиеся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна;

Закон предоставляет право на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой.

Отметим, в начале октября комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал ВР одобрить соответствующий законопроект №3295 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, закон о рынке земли парламент принял 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года.

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