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Аграріям в Україні спростять доступ до програм держпідтримки

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм держпідтримки. Уряд затвердив засади функціонування та адміністрування Державного аграрного реєстру.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Реалізація цього проекту не лише зробить розподіл програм державної підтримки більш публічним та прозорим, але й покращить взаємодію між сільгоспвиробниками та державою. Це насамперед про чесні правила гри й партнерські відносини держави та бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

За словами прем'єра, запуск аграрного держреєстру важливий у контексті запуску ринку землі.

"Відсутність в Україні єдиної електронної системи сільгоспвиробників суттєво гальмувала процес надання аграріям підтримки та подальшого розподілу коштів", - пояснив очільник уряду.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Державний аграрний реєстр. Верховна рада наприкінці осені схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3295.

В кінці року документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Запуск ринку повинен відбутися з 1 липня.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниаграрииДенис Шмигаль