Аграріям в Україні спростять доступ до програм держпідтримки

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що аграрії зможуть отримати спрощений доступ до програм держпідтримки. Уряд затвердив засади функціонування та адміністрування Державного аграрного реєстру.
"Реалізація цього проекту не лише зробить розподіл програм державної підтримки більш публічним та прозорим, але й покращить взаємодію між сільгоспвиробниками та державою. Це насамперед про чесні правила гри й партнерські відносини держави та бізнесу", - підкреслив Шмигаль.
За словами прем'єра, запуск аграрного держреєстру важливий у контексті запуску ринку землі.
"Відсутність в Україні єдиної електронної системи сільгоспвиробників суттєво гальмувала процес надання аграріям підтримки та подальшого розподілу коштів", - пояснив очільник уряду.
Нагадаємо, в Україні з'явиться Державний аграрний реєстр. Верховна рада наприкінці осені схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3295.
В кінці року документ підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявив, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні. Запуск ринку повинен відбутися з 1 липня.