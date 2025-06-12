Аграріям платять за бавовник? Хто отримає 10 тисяч за гектар і як подати заявку

На кого з аграріїв розрахована держпідтримка

Подати заявку на бюджетну дотацію до 10 липня можуть аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях України.

Отримати державну підтримку можуть юридичні особи та ФОП, які:

офіційно зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР);

не мають податкових боргів;

працюють лише на підконтрольній території.

Чим важливе вирощування бавовнику в Україні

За словами ініціатора програми підтримки, заступника голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степана Чернявського, вирощування бавовнику - не просто підтримка нашої економіки.

"Це також і кроки до посилення обороноздатності України", - наголосив він.

Народний депутат пояснив, що бавовник - складова виробництва пороху.

"Тобто це - безпека країни", - зазначив він.

Як подати заявку та коли надійдуть гроші

Подати заявку для участі у програмі державної підтримки можна через особистий кабінет у ДАР.

Українцям пояснили, що після перевірки обласна комісія повідомить про своє рішення через програмні засоби ДАР.

Уточнюється, що у разі погодження, вона ж визначає суму бюджетної дотації.

"З 15.09.25 кошти мають надійти на рахунок отримувача", - підсумували у прес-службі політичної сили.

Публікація політичної партії (скриншот: facebook.com/sluganarodu.official)