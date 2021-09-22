Аграриям объяснили, сколько налогов и в какие сроки придется платить

Размер, сроки и количество налогов будут зависеть от площади надела, который аграрий имеет в собственности, и объемов дохода, полученного им по продаже мясной или молочной продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснения руководителя Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анны Чуб.

Так, на сегодня доходы от продажи аграрием собственной сельскохозяйственной продукции не облагаются - при условии, что эта продукция выращена ним на участке соответствующего размера: совокупный размер земли для личного сельского хозяйства или земельных паев не может превышать 2 гектара.

"Если физические лица единолично обрабатывают земельные участки (паи) площадью более 2 гектаров и получают доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, то такой доход подлежит налогообложению на общих основаниях", - пояснила Анна Чуб.

Справку о площади участка следует получить в органе местной власти и предоставить ее копию налоговому агенту.

Если аграрий-единоличник предоставляет свой земельный участок или пай в аренду или субаренду другому лицу (которое не является налоговым агентом) и имеет с того доход, он должен определить свои налоговые обязательства в годовой декларации, подаваемой до 1 мая.

При продаже аграрием собственной продукции животноводства доход не облагается налогом, если его сумма совокупно за год не превышает 50 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. В таком случае можно обойтись без справки о наличии земельных участков.

В случае, когда доход больше, сельский хозяин должен предоставить контролирующему органу справку из сельсовета о самостоятельном выращивании скота и птицы. В таком случае доход, полученный от продажи, облагается налогом только частично: налог начисляется на ту его часть, которая превышает 50 размеров минимальной зарплаты. Но когда на его участке скотом занимаются другие, такие доходы подлежат налогообложению на общих основаниях.

"Единоличники должны задекларировать полученные доходы в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, предоставить ее до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор по своему налоговому адресу", - уточнила налоговик.