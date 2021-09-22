Аграріям пояснили, скільки податків та у які строки доведеться платити

Розмір, строки та кількість податків будуть залежати від площі наділу, що селянин має у власності, та обсягів доходу, отриманого ним з продажу м’ясної чи молочної продукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на роз’яснення очільниці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ганни Чуб.

Так, на сьогодні доходи від продажу селянином власної сільськогосподарської продукції взагалі не оподатковуються - за умови, що ця продукція вирощена ним на ділянці відповідного розміру: сукупний розмір землі для особистого селянського господарства чи земельних паїв не може перевищувати 2 гектари.

"Якщо фізичні особи одноосібно обробляють земельні ділянки (паї) площею понад 2 гектари та отримують доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, то такий дохід підлягає оподаткуванню на загальних підставах",- пояснила Ганна Чуб.

Довідку про площу ділянки слід отримати в органі місцевої влади та надати її копію податковому агентові.

Якщо селянин-одноосібник надає свою земельну ділянку чи пай у оренду чи суборенду іншій особі (яка не є податковим агентом) та має з того дохід, він повинен визначити свої податкові зобов’язання у річній декларації, яка подається до 1 травня.

При продажу селянином власної продукції тваринництва дохід не оподатковується, якщо його сума сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. У такому випадку можна обійтись без довідки про наявність земельних ділянок.

У разі, коли дохід більший, сільський господар має надати контролюючому органу довідку з сільради про самостійне вирощування худоби та птиці. У такому випадку дохід, отриманий від продажу, оподатковується лише частково: податок нараховується на ту його частину, що перевищує 50 розмірів мінімальної зарплати. Але коли на його ділянці худобою займаються інші, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

"Одноосібники повинні задекларувати отримані доходи у податковій декларації про майновий стан і доходи, надати її до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити ПДФО і військовий збір за своєю податковою адресою",- уточнила податківець.