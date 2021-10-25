Аграрии заявили, что УЗ провоцирует дефицит подвижного состава

Под анонсированное "Укрзализныцей" обновление грузового парка наряду с изношенными вагонами попадут тысячи капитально отреставрированных и технически пригодных к эксплуатации, что приведет к дефициту вагонов, удорожанию логистики и срыву экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий крупных аграриев для Delo.ua .

Аграрии указывают: изношенность парка - проблема в первую очередь УЗ и решать ее корпорация должна за свой, а не за бизнес счет.

"Продление срока службы наших вагонов выполнено в рамках действующего законодательства с соблюдением всех норм для обеспечения безопасности движения. Тем более, это продление мы выполняли, в том числе, и по просьбе самой УЗ, чтобы поддержать вагоноремонтные депо УЗ и загрузить их работой", - рассказывает Андрей Гузиеватый, руководитель отдела по ремонту подвижного состава департамента логистики Kernel.

Транспортной компании "Рейлкарт сервис" из-за решения УЗ придется в 2022-2028 годах списать 256 вагонов. В 2019 году они были капитально отремонтированы за кредитные деньги и одобрены УЗ к эксплуатации в течение 15 лет.

"Сейчас мы наблюдаем, как УЗ, пользуясь монопольным положением, пытается в одностороннем порядке отказаться от этих обязательств и ограничить права перевозчиков", - говорится в обращении компании к АМКУ.

В результате к 2026 году парк зерновозов может сократиться до 17 тыс. или на 30%. При этом прогнозируемый рост урожая зерновых к тому времени увеличится с 50 млн до 80 млн тонн.

"Это очень повлияет на стоимость логистики зерновых… Учитывая прогноз по росту урожайности, нельзя допустить дефицит зерновозов. В противном случае мы потеряем экспорт, поскольку национальный производитель окажется в неконкурентных условиях по сравнению с мировыми", - говорит гендиректор "Агро КМР" Клеман Кусан.

В мировой практике единственный критерий допуска вагона на линию - техническое состояние, а не год производства.

"Неважно, сколько лет вагонам. Важно, в каком они состоянии. Целесообразнее было бы проводить аттестацию зерновозов. Если конкретные технические показатели будут указывать на то, что определенные вагоны в плохом состоянии, их и нужно выводить из эксплуатации. А так все наоборот: выводятся из эксплуатации, если они устаревшие. Но почему это нужно делать, если они в хорошем состоянии?" - говорит замглавы ВАР Михаил Соколов.

По его мнению, истинная цель УЗ не в обновлении парка, а в увеличении монопольного присутствия на рынке и в загрузке заказами своих предприятий - даже в ущерб бизнесу.