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Аграрії заявили, що УЗ провокує дефіцит рухомого складу

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 14:41
Аграрії заявили, що УЗ провокує дефіцит рухомого складу Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Під анонсоване "Укрзалізницею" оновлення вантажного парку поряд зі зношеними вагонами потраплять тисячі капітально відреставрованих і технічно придатних до експлуатації, що призведе до дефіциту вагонів, подорожчання логістики і зриву експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарій великих аграріїв для Delo.ua.

Аграрії вказують: зношеність парку - проблема в першу чергу УЗ і вирішувати її корпорація повинна за свій, а не за бізнес рахунок.

"Продовження терміну служби наших вагонів виконано в рамках чинного законодавства з дотриманням усіх норм для забезпечення безпеки руху. Тим більше, це продовження ми виконували, в тому числі, і на прохання самої УЗ, щоб підтримати вагоноремонтні депо УЗ і завантажити їх роботою", - розповідає Андрій Гузієватий, керівник відділу по ремонту рухомого складу департаменту логістики Kernel.

Транспортної компанії "Рейлкарт сервіс" через рішення УЗ доведеться в 2022-2028 роках списати 256 вагонів. У 2019 році вони були капітально відремонтовані за кредитні гроші і схвалені УЗ до експлуатації протягом 15 років.

"Зараз ми спостерігаємо, як УЗ, користуючись монопольним становищем, намагається в односторонньому порядку відмовитися від цих зобов'язань і обмежити права перевізників", - йдеться у зверненні компанії до АМКУ.

В результаті до 2026 року парк зерновозів може скоротитися до 17 тис. або на 30%. При цьому прогнозоване зростання врожаю зернових до того часу збільшиться з 50 млн до 80 млн тонн.

"Це дуже вплине на вартість логістики зернових ... З огляду на прогноз по зростанню врожайності, не можна допустити дефіцит зерновозів. В іншому випадку ми втратимо експорт, оскільки національний виробник виявиться в неконкурентних умовах в порівнянні зі світовими", - говорить гендиректор "Агро КМР" Клеман Кусан.

У світовій практиці єдиний критерій допуску вагона на лінію - технічний стан, а не рік виробництва.

"Неважливо, скільки років вагонам. Важливо, в якому вони стані. Доцільніше було б проводити атестацію зерновозів. Якщо конкретні технічні показники будуть вказувати на те, що певні вагони в поганому стані, їх і потрібно виводити з експлуатації. А так все навпаки: виводяться з експлуатації, якщо вони застарілі. Але чому це потрібно робити, якщо вони в хорошому стані?" - каже заступник голови ВАР Михайло Соколов.

На його думку, справжня мета УЗ не в оновленні парку, а в збільшенні монопольної присутності на ринку і завантаженні замовленнями своїх підприємств - навіть на шкоду бізнесу.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

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