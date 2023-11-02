Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Наразі колаборантка очолює посаду так званого "міністра молодіжної політики Російської Федерації" у тимчасово окупованій частині Луганської області. На цю "посаду" Величко призначили ще в червні 2023 року. До цього вона була радницею Пасічника й агітувала місцеву молодь підтримати російських загарбників після повномасштабного вторгнення терористів.



"У "міністерському кріслі" колаборантка координує діяльність створеного агресором "молодіжного парламенту "ЛНР". Це загарбницька псевдоустанова, яка в публічній площині має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку юних мешканців захопленої Луганської області", - додає пресслужба.

Також Величко організувала відбір так званих "кандидатів" серед місцевих колаборантів до "молодіжного парламенту при держдумі РФ" у Москві. Там юні "депутати" проходять ідеологічну "обробку" й отримують "методички" щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України.

Фото: Агітувала молодь до підтримки Росії. Ексрадниці ватажка "ЛНР" повідомлено про підозру (t.me/SBUkr)

Колаборантці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає 10 років тюрми.

"Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави. У зв’язку з цим тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України", - пише СБУ.