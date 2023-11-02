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Агитировала молодежь к поддержке РФ. Экс-советнице главаря "ЛНР" сообщено о подозрении

Четверг 02 ноября 2023 14:46
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Агитировала молодежь к поддержке РФ. Экс-советнице главаря "ЛНР" сообщено о подозрении Фото: Агитировала молодежь к поддержке РФ. Экс-советнице главаря "ЛНР" сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшей советнице главаря "ЛНР" Леонида Пасечника Юлии Величко сообщено о подозрении. Коллаборантка агитировала молодежь поддерживать российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сейчас коллаборационистка возглавляет должность так называемого "министра молодежной политики Российской Федерации" во временно оккупированной части Луганской области. На эту "должность" Величко назначили еще в июне 2023 года. До этого она была советницей Пасечника и агитировала местную молодежь поддержать российских захватчиков после полномасштабного вторжения террористов.

"В "министерском кресле" коллаборантка координирует деятельность созданного агрессором "молодежного парламента "ЛНР". Это захватническое псевдоучреждение, которое в публичной плоскости должно создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны юных жителей захваченной Луганской области", - добавляет пресс-служба.

Также Величко организовала отбор так называемых "кандидатов" среди местных коллаборационистов в "молодежный парламент при госдуме РФ" в Москве. Там юные "депутаты" проходят идеологическую "обработку" и получают "методички" по привлечению своих сверстников из оккупированного Донбасса к агрессивной войне против Украины.

Агитировала молодежь к поддержке РФ. Экс-советнице главаря &quot;ЛНР&quot; сообщено о подозрении

Фото: Агитировала молодежь к поддержке РФ. Экс-советнице главаря "ЛНР" сообщено о подозрении (t.me/SBUkr)

Коллаборационистке сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает 10 лет тюрьмы.

"Сейчас фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной части на востоке нашего государства. В связи с этим продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против Украины", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем заблокировала подрывную деятельность более 20 ячеек антиукраинской псевдорелигиозной секты "Аллатра".

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