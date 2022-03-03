Агитировал за обстрел Киевской телебашни: СБУ задержала предателя

Сотрудники СБУ задержали предателя, который причастен к обстрелу телебашни в Киеве. Он агитировал среди оккупантов за то, чтобы они разбомбили ее, в результате чего погибли пять человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сейчас следователи работают с подозреваемыми и устанавливают всех причастных к обстрелу телебашни лиц.

"Он оказывал врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 марта российские войска атаковали телебашню в Киеве, в результате чего погибли пять человек.

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