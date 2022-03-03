Агітував за обстріл Київської телевежі: СБУ затримала зрадника
Співробітники СБУ затримали зрадника, який причетний до обстрілу телевежу у Києві. Він агітував серед окупантів за те, щоб вони розбомбили її, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів", - пише пресслужба.
Наразі слідчі працюють з підозрюваний й встановлюють усіх причетних до обстрілу телевежі осіб.
У відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 березня російські війська атакували телевежу у Києві, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.
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