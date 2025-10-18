UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Агентура "АТЕШ" виявила позиції Бук-М1: ЗСУ уразили ППО ворога біля Токмака

Ілюстративне фото: агентура "АТЕШ" виявила позиції Бук-М1 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Агентурна мережа руху опору "АТЕШ" передала українським силам оборони точні координати російських зенітно-ракетних комплексів БУК-М1, розгорнутих поблизу Токмака на Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як повідомили в "АТЕШ", інформацію надали їхні агенти, які діють у складі 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ. Вони передали не лише координати позицій комплексів ППО, а й графік чергувань розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки.

Унаслідок цього удару було пошкоджено систему протиповітряної оборони ворога.

"Особливу цінність становили дані про місце стоянки комплексів ППО, що дозволило силам оборони України завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів", - зазначили у русі.

В організації підкреслили, що кожен успішно переданий об’єкт ППО послаблює оборону ворога та відкриває нові можливості для українських ударів по російських позиціях.

 

Що відомо про БУК-М1

Російський Бук-М1 - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників на висотах до 25 км і на відстані до 35 км.

Система складається з командного пункту, радіолокаційної станції виявлення цілей і самохідних вогневих установок, здатних діяти як у складі батареї, так і автономно.

Бук-М1 відзначається високою мобільністю та здатністю одночасно супроводжувати кілька цілей. Цей комплекс перебуває на озброєнні Росії ще з 1980-х років і активно використовується у війні проти України, зокрема для обстрілів повітряних цілей і ракет.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

