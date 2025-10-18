RU

Агентура "АТЕШ" обнаружила позиции Бук-М1: ВСУ поразили ПВО врага возле Токмака

Иллюстративное фото: агентура "АТЕШ" обнаружила позиции Бук-М1 (wikipedia.org)
Автор: Наталья Кава

Агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" передала украинским силам обороны точные координаты российских зенитно-ракетных комплексов БУК-М1, развернутых вблизи Токмака в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как сообщили в "АТЕШ", информацию предоставили их агенты, которые действуют в составе 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ. Они передали не только координаты позиций комплексов ПВО, но и график дежурств расчетов, маршруты подвоза ракет и время перезарядки.

В результате этого удара была повреждена система противовоздушной обороны врага.

"Особую ценность представляли данные о месте стоянки комплексов ПВО, что позволило силам обороны Украины нанести серьезный удар по воздушной обороне оккупантов", - отметили в движении.

В организации подчеркнули, что каждый успешно переданный объект ПВО ослабляет оборону врага и открывает новые возможности для украинских ударов по российским позициям.

 

Что известно о БУК-М1

Российский Бук-М1 - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на высотах до 25 км и на расстоянии до 35 км.

Система состоит из командного пункта, радиолокационной станции обнаружения целей и самоходных огневых установок, способных действовать как в составе батареи, так и автономно.

Бук-М1 отличается высокой мобильностью и способностью одновременно сопровождать несколько целей. Этот комплекс находится на вооружении России еще с 1980-х годов и активно используется в войне против Украины, в частности для обстрелов воздушных целей и ракет.

 

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

